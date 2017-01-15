Дві росіянки попросили статус біженців в Україні

Дві росіянки у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська області) попросили статус біженців в Україні.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Зазначається, що до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна росіянка та її 20-річна донька, які прибули з сусідньої країни пішки з маленькою дитиною.

Під час бесіди жінки розповіли, що, у зв'язку з українським походженням і українським громадянством внучки в Росії вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.

Змучившись від постійних утисків за етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини,

– відзначили у прикордонслужбі.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.

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