Дві росіянки попросили статус біженців в Україні

Дві росіянки у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська області) попросили статус біженців в Україні.
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.
Зазначається, що до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна росіянка та її 20-річна донька, які прибули з сусідньої країни пішки з маленькою дитиною.
Під час бесіди жінки розповіли, що, у зв'язку з українським походженням і українським громадянством внучки в Росії вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.
Змучившись від постійних утисків за етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини,
– відзначили у прикордонслужбі.
Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.
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