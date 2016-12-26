Дві трагедії. Топ-5 публікацій про вбивство посла Росії та теракт у Берліні

Терористичні акти 19 грудня приголомшили світ із блискавичною швидкістю. У Берліні вантажівка в'їхала у різдвяний ярмарок, внаслідок чого загинуло 12 людей, ще 49 зазнали поранень, а в Анкарі поліцейський привселюдно застрелив посла Росії Андрія Карлова.

Ці дві події дали зрозуміти – нині загроза тероризму невблаганно зростає.

Хто сидів за кермом вантажівки, під колесами якої загинули люди, які мотиви вбивці російського посла? Що це означає у політичному контексті і які наслідки цих двох трагедій?

Журналісти сайту "24" зібрали для вас найцікавіші публікації про подробиці, ймовірні причини та реакцію суспільства на здійснені терористичні акти.

Різдвяна трагедія у Берліні, або Будь готовий до війни

России не жаль своих граждан, России жаль саму себя

Вбивство посла Росії: зрозуміло про причини і наслідки злочину

Вбивство російського посла: спроби виправдати тероризм применшують гідність українців

Чому вбивця Карлова підіграв Путіну?

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