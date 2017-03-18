Дві європейські авіакомпанії оголосили про страйки працівників

Співробітники авіакомпанії Air France розпочали триденний страйк. У ньому бере участь третина персоналу.

Попри це, авіаперевізник має намір здійснити всі заплановані рейси.

На страйк працівники зважились після провалу переговорів між керівництвом компанії та профспілками. Сторони не змогли домовитись щодо скорочень персоналу та розміру зарплат.

Ще одна європейська авіакомпанія – Alitalia анонсувала добовий страйк на 5 квітня. Її співробітники теж проти скорочень і низьких зарплат. Компанія на межі банкрутства і планує звільнити половину персоналу.

Читайте також: Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами