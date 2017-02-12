Двійника Гітлера розшукує поліція в Австрії

В Австрії в місті Браунау-ам-Інні, де народився диктатор Адольф Гітлер, помітили його двійника.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що чоловік виглядає абсолютно так само, як Гітлер.

У поліції оголосили розшук невідомого. Він буде притягнутий до відповідальності за прославляння Гітлера.

Прославляння персони Адольфа Гітлера карається для будь-якої людини,

– наголосив місцевий прокурор Алоїс Ебнер.

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За словами очевидців, чоловікові на вигляд від 25 до 30 років. Крім того, його навіть бачили біля будинку, де народився Гітлер.