Двох підполковників СБУ судитимуть за державну зраду

В Україні судитимуть двох підполковників СБУ, які у 2014 році не прибули на материкову Україну і в такий спосіб ухилилися від військової служби.

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України завершила досудове розслідування та направила до Апеляційного суду міста Києва обвинувальні акти для визначення підсудності, повідомили у прес-службі ГПУ.

Чоловікам інкримінують дезертирство, державну зраду та інше.

"Вони здійснили агітацію підлеглих про перехід на службу до іноземної організації так званої "Служби безпеки Республіки Крим", головною метою існування якої було здійснення підривної діяльності проти України", – зазначають у Генпрокуратурі.

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