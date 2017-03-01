Двох полковників Генштабу затримали за хабарництво

Двом полковникам Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, яких підозрюють в отриманні хабара, обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

За клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України судом обрано запобіжний захід двом полковникам з Генерального штабу Збройних Сил України (домашній арешт) та Державної прикордонної служби України (цілободовий домашній арешт з носінням електронного браслету), які були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України,

– повідомляють у прокуратурі.

Хабар офіцери отримали у два етапи. Спочатку вони отримали 3 тисячі доларів, а під час отримання 2 частини військовослужбовців було затримано.

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Старшим офіцерам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням).

