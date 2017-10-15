Двох росіян затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
18:35, сьогодні 1506 Читать новость на русском
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П’ятьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС, затримала поліція. Двоє з них – громадяни Росії.
Один з росіян – це 24-річний мешканець Москва, інший – 28-річний житель Санкт-Петербурга, повідомили у поліції. Затримали їх в районі відселеного села Залісся.
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Окрім них, у неділю, 15 жовтня, затримали ще дві групи сталкерів. Першу групу, яка складалася з 4-х молодих хлопців, виявили в районі караулу "Терехи".
Другу – в відселеному місті Прип’ять. Туди поза контрольно-перепускними пунктами проникли троє хлопців.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Джерело: 24 Канал
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