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Двох росіян затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

18:35, сьогодні 1506 Читать новость на русском
Затримані сталкери
Затримані сталкери / Поліція

П’ятьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС, затримала поліція. Двоє з них – громадяни Росії.

Один з росіян – це 24-річний мешканець Москва, інший – 28-річний житель Санкт-Петербурга, повідомили у поліції. Затримали їх в районі відселеного села Залісся.

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Окрім них, у неділю, 15 жовтня, затримали ще дві групи сталкерів. Першу групу, яка складалася з 4-х молодих хлопців, виявили в районі караулу "Терехи".

Другу – в відселеному місті Прип’ять. Туди поза контрольно-перепускними пунктами проникли троє хлопців.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Теги: Новини України Чорнобиль Поліція
Джерело: 24 Канал
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