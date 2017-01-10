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Двохлітній хлопчик отримав численні опіки через вибух самогонного апарату

17:56, сьогодні 289 Читать новость на русском
Опіки дитини. Фото ілюстративне
Опіки дитини. Фото ілюстративне / Фото з відкритих джерел

У Дніпрі чоловік та малолітній хлопчик постраждали через вибух самогонного апарату. У дитини 25% опіків тіла.

Малюк отримав опіки обличчя, тулубу, рук та ніжок 2 ступеня. Хлопчик був госпіталізований до обласної дитячої клінічної лікарні, де йому надана невідкладна допомога. За прогнозами лікарів на цей час стан здоров’я стабільний, хлопчик піде на поправку, але потрібен час, повідомили у поліції Дніпра.

Співробітники поліції встановили, що ввечері 9 січня 2017 року батько хлопчика займався самогоноварінням. Він поставив на газову плиту бідон з брагою, підключив до нього самогонний апарат та почав самогоноваріння. Під час закипання суміші на бідоні вирвало кришку, в результаті чого стався хлопок з послідуючим горінням парів. В результаті вибуху пошкоджено вікно будинку та двері кухні. На момент вибуху на кухні знаходився його син. Хлопчику – 1 рік і 10 місяців.

За місцем події проживає молода сім’я, обоє батьків 1992 року народження, бабуся хлопчика і сама дитина 2015 року народження. Скарг від сусідів на них не було, в поле зору поліцейських раніше ніхто із членів родини не потрапляв
– зазначила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Батько дитини, який безпосередньо займався незаконним промислом, також отримав 20% опіків та перебуває наразі у одній із міських лікарень.

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Теги: Україна Поліція Жертви Новини Дніпра алкоголь
Джерело: 24 Канал
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