Двоє будівельників зірвалися у шахту ліфта, є жертви: фото з місця трагедії

У Львові двоє будівельників впали з висоти у шахту ліфта внаслідок обвалу конструкції.

Чоловіки здійснювали будівельні роботи у 6-поверховій будівлі. Внаслідок обвалу конструкцій та падіння з висоти, один із чоловіків загинув на місці події, інший – отримав важкі травми, повідомляє ДСНС.

Рятувальники підняли з обвалених конструкцій будівельника, якому вдалося вижити, та передали медикам для надання подальшої допомоги та госпіталізації.

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Причини обвалу конструкцій та обставини події встановлюють правоохоронці.