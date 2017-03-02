22:45
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, сьогодні
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, сьогодні
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва
Випуск новин
22:44, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двоє будівельників зірвалися у шахту ліфта, є жертви: фото з місця трагедії

21:51, сьогодні 523 Читать новость на русском
Завалена шахта ліфту
Завалена шахта ліфту / ДСНС

У Львові двоє будівельників впали з висоти у шахту ліфта внаслідок обвалу конструкції.

Чоловіки здійснювали будівельні роботи у 6-поверховій будівлі. Внаслідок обвалу конструкцій та падіння з висоти, один із чоловіків загинув на місці події, інший – отримав важкі травми, повідомляє ДСНС.

Рятувальники підняли з обвалених конструкцій будівельника, якому вдалося вижити, та передали медикам для надання подальшої допомоги та госпіталізації.

Читайте також: Трагедія на шахті "Степова": журналісти оприлюднили імена загиблих гірників

Причини обвалу конструкцій та обставини події встановлюють правоохоронці.

Теги: Україна Львів ДСНС Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Дипломатичні інтриги після
сьогодні, 22:01 Дипломатичні інтриги після "смерті" Чуркіна лише починаються
Катерина Одарченко 702
Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
сьогодні, 21:00 Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
Анна Косинська 697
Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
сьогодні, 20:01 Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
Яніна Ткачук 5133
Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став
сьогодні, 18:02 Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став "чумним"
Дід Панас 2196
Западная пресса теперь такая же
сьогодні, 16:09 Западная пресса теперь такая же "желтая", как и российская
Дмитро Бєлобров 880
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Цього тижня можуть звільнити Гонтареву
 17 жовтня 2016 , 17:08 2
Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації
26 грудня 2016 , 23:19
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук