Двоє людей загинуло через вибух у будинку на Одещині

В ніч на 8 січня в одному з приватних будинків у Одеській області прогримів вибух. Після цього сталося загорання.

Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився близько 1 годині ночі. Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи. З під завалів бійці ДСНС України врятували літню жінку. Внаслідок вибуху зруйнована більша частина будинку площею близько 70 кв. м. Причина вибуху наразі встановлюється. Читайте також: Синоптики озвучили невтішні прогнози погоди в Україні на найближчі дні

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