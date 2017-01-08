Двоє людей загинуло через вибух у будинку на Одещині

В ніч на 8 січня в одному з приватних будинків у Одеській області прогримів вибух. Після цього сталося загорання.
Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився близько 1 годині ночі.
Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи. З під завалів бійці ДСНС України врятували літню жінку.
Внаслідок вибуху зруйнована більша частина будинку площею близько 70 кв. м.
Причина вибуху наразі встановлюється.
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