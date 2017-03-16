01:55
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 22:00: Люди в камуфляжі у сесійній залі парламенту
Випуск новин
01:50, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Двоє працівників СБУ "погоріли" на величезному хабарі, – НАБУ

00:45, сьогодні 519 Читать новость на русском
Співробітники НАБУ
Співробітники НАБУ / Дзеркало тижня

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали працівників СБУ на вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

Про це зазначило відомство на сторінці своєї групи у Facebook.

У НАБУ зазначили, що двох оперативників Служби безпеки затримали під час отримання хабара, їм готують повідомлення про підозру, які 17 березня будуть передані на погодження до САП.

"Детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тисяч доларів США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Закарпатті голова сільради погорів на хабарі: хотів МАФ прямо на роботі

Теги: Україна НАБУ СБУ Кримінал Хабар САП
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Топ-новини: Держбюджет-2017, харківські обшуки, скільки вкрав Янукович
16 вересня 2016 , 08:00
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
В інформаційній доктрині журналісти вбачають крок до цензури ЗМІ
 сьогодні , 00:39
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук