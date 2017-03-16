Двоє працівників СБУ "погоріли" на величезному хабарі, – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали працівників СБУ на вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

Про це зазначило відомство на сторінці своєї групи у Facebook.

У НАБУ зазначили, що двох оперативників Служби безпеки затримали під час отримання хабара, їм готують повідомлення про підозру, які 17 березня будуть передані на погодження до САП.

"Детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тисяч доларів США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес", – йдеться у повідомленні.

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