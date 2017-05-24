Двоє учасників заворушення в Одесі 2 травня воюють на стороні бойовиків на Донбасі

В Одесі встановили ще двох фігурантів у справі 2-го травня. Як повідомили в обласній прокуратурі, серед учасників сутичок 2014-го були 37-річний мешканець Одеси та 58-річний житель Чорноморського району області.

Їх особи встановили після портретної експертизи та дослідження матеріалів із камер спостереження.

Прокуратура тепер звертатиметься до суду з клопотанням про затримання чоловіків, обрання їм запобіжного заходу і оголошення в розшук.

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Уже встановлено, що обидва ведуть активні бойові дії на території так званої ДНР.

"Вже зареєстровані кримінальні провадження за цими фактами. Ми точно знаємо, які дії вони там виконують, де вони там знаходяться. СБУ проводить розслідування за участю цих організацій", – розповів прокурор Одеської області Олег Жученко.