04:05
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом
Випуск новин
22:08, 23 травня
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Двоє учасників заворушення в Одесі 2 травня воюють на стороні бойовиків на Донбасі

23:03, 23 травня 374 Читать новость на русском
Правоохоронці встановили двох учсаників заворушення
Правоохоронці встановили двох учсаників заворушення

В Одесі встановили ще двох фігурантів у справі 2-го травня. Як повідомили в обласній прокуратурі, серед учасників сутичок 2014-го були 37-річний мешканець Одеси та 58-річний житель Чорноморського району області.

Їх особи встановили після портретної експертизи та дослідження матеріалів із камер спостереження.

Прокуратура тепер звертатиметься до суду з клопотанням про затримання чоловіків, обрання їм запобіжного заходу і оголошення в розшук.

Читайте також: Жорстоке вбивство дівчини в Одесі: з'явились деталі

Уже встановлено, що обидва ведуть активні бойові дії на території так званої ДНР.

"Вже зареєстровані кримінальні провадження за цими фактами. Ми точно знаємо, які дії вони там виконують, де вони там знаходяться. СБУ проводить розслідування за участю цих організацій", – розповів прокурор Одеської області Олег Жученко.

Теги: Україна Війна на Донбасі Одеса СБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 5057
Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
23 травня, 22:00 Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
1046
Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
23 травня, 21:00 Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
Сергій Лещенко 580
Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
23 травня, 20:01 Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
Інна Жолобович 1246
Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
23 травня, 19:02 Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
Яніна Ткачук 867
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна застосувала антидемпінгові заходи до російського шоколаду
20 травня , 16:46
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Українські металурги готові виплавляти більше, але заважають високі тарифи на зд-перевезення
 12 травня , 12:57
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук