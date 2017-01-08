"Дякуємо за неприбрані дороги": люди їздять по Києву на лижах і сноубордах

Ідеальний транспорт для пересування Києвом зараз / Фото із відкритих джерел

В час, коли столицю замело снігом, а міські служби ледь дають собі раду з його прибиранням, кияни не сидять вдома і хваляться не одним вигадливим способом, як можна пересуватись містом.

В одному зі спальних районів Києва – на Троєщині – чоловік без проблем катався на лижах. Фото з'явилось на однойменній сторінці у соцмережі. Як пишуть місцеві, лижника бачили на вулиці Милославській неподалік від церкви. А на станції метро "Лівобережна" хлопець їхав дорогою на сноуборді. Автор відео, коментуючи побачене, іронічно подякував міській владі за енприбрані дороги. Нагадаємо, що вже другу добу поспіль Київ засипає снігом. Кличко попередив, що машини, які заважатимуть прибиранню на вулицях, забиратиме евакуатор. Дивіться також: Різдвяний Київ зняли з висоти пташиного польоту

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