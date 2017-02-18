Дєєва поділилась відчуттями від "травлі" в соцмережах

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Анастасії Дєєвої, універсального рецепту, аби пережити підвищену (і негативну) увагу до особистої персони в соцмережах, немає.

Про це вона розповіла в інтерв'ю сайту "24".

Мене бабуся навчила: абсолютно неважливо, що люди говорять про тебе, важливо – що ти говориш про людей. Це питання зараз я навіть не буду піднімати, тому що це нижче моєї гідності і як громадянина, і як жінки. Мала місце політична спланована атака, в цілях безпеки нічого більш говорити з цього приводу не буду. Але хочу сказати наступне: через це може пройти кожен. Питання тільки в тому, стоїш ти в кутку і плачеш, або усвідомлюєш для чого ти тут і йдеш далі,

– зазначила заступниця Авакова.

Як додала Дєєва, якщо ти прийшов у владні коридори з чистими намірами – "боятися нічого і можна спокійно далі йти вперед", але в кожному випадку це – персональна історія і універсального рецепту поведінки немає.

Найжахливіше, насправді, що цькування – не таке вже й нечасте побутове явище. Це страшно... сьогодні багато підлітків з цим стикається, часто цькування закінчується суіцидом. Багато жінок через це проходять. Напевно, вже питання до суспільства – може, ми чимось не тим займаємося? Можливо, нам варто подумати, як працювати з дітьми, як навчити, що так не можна робити, що один одного потрібно поважати, що не можна втручатися в персональний простір інших,

– розповіла вона.

Більше про минуле та майбутні плани Анастасії Дєєвої читайте в інтерв'ю Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны