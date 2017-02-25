Джамала ефектно відкрила фінал нацвідбору Євробачення-2017

Українська зірка Джамала своїм виступом відкрила фінал національного відбору Євробачення-2017.
Співачка виступила із піснею "Заманили", який був записаний спільно із українським гуртом "ДахаБраха".
Джамала здивувала глядачів образом чаклунки та запальними танцями.
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Нагадаємо, у ці хвилини триває національний відбір Євробачення-2017. За онлайн-трансляцією ви можете слідкувати на нашому сайті.
За право представляти нашу країну змагаються Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.