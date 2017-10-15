Джамала показала фото з маршу за права тварин

Відома українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала 15 жовтня приєдналася до Всеукраїнського маршу за права тварин.

Про це вона розповіла у Facebook.

На марш Джамала прийшла зі своїм чоловіком та собакою.

Раніше співачка активно долучалася до підтримки кампанії про заборону експлуатацію тварин у цирках.