Джамала показала тюльпани, названі в її честь

Відома українська співачка Джамала побувала на презентації нового сорту тюльпанів, який назвали на честь зірки.
Світлини Джамала опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Презентація тюльпана "Джамала"! Дякую голландській компанії StoKolex! Дуже гарні тюльпани!" – прокоментувала співачка фотографії.
Читайте також: Джамала розповіла подробиці свого майбутнього весілля
На презентації квітів також побувала і мама співачки Галина Михайлівна.
Нагадаємо, що голландська компанія StoKolex назвала іменем Джамали новий сорт тюльпанів.