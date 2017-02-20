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Джамала прокоментувала поповнення фіналістів нацвідбору Євробачення-2017

05:36, сьогодні 403 Читать новость на русском
Нацвідбір Євробачення
Нацвідбір Євробачення / 24 Канал

Після завершення третього півфіналу національного відбору Євробачення, в соцмережах з'явилися непоодинокі прохання повернути в фінал конкурсу групу KADNAY.

Джамала, яка є членом журі в українському Нацвідборі, заявила, що не дивлячись на те, що KADNAY стали лідерами суддівського голосування,вони отримали досить слабку підтримку глядачів.

"Неможливо змінити правила. Народ так проголосував", – заявила співачка в своєму Instagram.

На сцені Нацвідбору група KADNAY представила пісню "Freedom In My Mind". На сцені з'явилися Діма Каднай і Філ Коляденко. Джамалу найбільше приємно здивував вокал Коляденко, а також вразив сам номер.

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Нагадаємо, у фіналі за путівку на головний пісенний конкурс Європи змагатимуться Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Фінал нацвідбору Євробачення: хто ваш фаворит?
  • "Сальто Назад"
  • MELOVIN
  • O.Torvald
  • ILLARIA
  • Тayanna
  • ROZHDEN

Теги: Музика LifeStyle Євробачення-2017 Джамала Культура
Джерело: 24 Канал
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