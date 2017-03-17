Джамала прокоментувала участь Самойлової на Євробаченні

Переможниця Євробачення-2016 Джамала дала перший коментар щодо участі на міжнародному конкурсі у Києві співачки Юлії Самойлової, яка повинна представити Росію.

Про це співачка розповіла у коментарі "КП".

Джамала вирішила не висловлювати свою думку з приводу участі Юлії Самойлової, зазначивши, що вихід російської співачки на сцену з прапором є політикою.

"А ось про Юлію Самойлову не питайте – не висловлювалася і нічого в майбутньому говорити не стану. Як би ми не ставилися до цього конкурсу, називаючи його музичним, коли ти виходиш з конкретним прапором – це вже політика. І в даному випадку потрібно засунути свої амбіції подалі, тому що перемагає країна", – наголосила переможниця Євробачення-2016.

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Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.



СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. Глава відомства Василь Грицак каже, що особисто виступає за те, щоб заборонити в'їзд росіянці в Україну.