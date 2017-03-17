Джамала розповіла подробиці свого майбутнього весілля

Українська співачка, яка згодом стане дружиною Бекіра Сулейманова, розповіла деталі весільних підготувань.

Про це повідомляють на "КП".

За лаштунками шоу "Вечірній квартал", в якому вона брала участь, на запитання журналістів про весілля Джамала відповіла охоче.

Проте, коли ж настане день одруження співачки з обранцем, Джамала вирішила залишити в секреті.

Скоро-скоро! Не скажу дату. Сукню вже вибрала, і не одну, їх зараз дошивають. Дизайнери – україно-грузинські. Одна сукня буде у кримсько-татарському стилі. Кільця купували у українського виробника. Саме весілля буде в змішаному стилі – кримсько-татарський та український.

Розписуватися і святкувати будемо в Києві. Звичайно ж, ідеальне місце для весілля – Крим, але на жаль ... Буде і маленька весільна подорож в Європі!

– поділилася Джамала.

Нагадаємо, що переможниця Євробачення-2016 Джамала також дала коментар з приводу участі на міжнародному конкурсі у Києві співачки Юлії Самойлової, яка повинна представити Росію.

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