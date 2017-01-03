Джамала розповіла, якою буде її весільна сукня

Українська співачка Джамала підвела підсумки року, що минає, і розповіла про найяскравіші події у своєму житті, а також розповіла і про те, яким буде її весілля.
В новорічній студії "Світське життя" Джамала розглянула декілька варіантів весільних суконь.
Зокрема, традиційна весільна сукня не особливо вразила Джамалу. А от натомість вбрання з українськими мотивами прийшлося до смаку.
Я планую, що у мене це (весілля – "24") буде один раз на все життя, тому моє вбрання має бути чарівне,
– сказала Джамала.
Співачка зауважила, що їй дуже подобається, коли делікатно використовують етно-мотиви. Джамала зізналася, що її сукня буде скромною, а також матиме елементи кримськотатарського національного костюма.
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Нагадаємо, коханий Бекір Сулейманов зробив пропозицію переможниці Євробачення-2016 Джамалі.
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