  • укр
  • рус
17:45
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 16:00: Небойові втрати в зоні АТО. Нацбанк обмежив готівкові розрахунки
Випуск новин
16:38, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Джамала розповіла, якою буде її весільна сукня

15:34, сьогодні 1341 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Getty Images

Українська співачка Джамала підвела підсумки року, що минає, і розповіла про найяскравіші події у своєму житті, а також розповіла і про те, яким буде її весілля.

В новорічній студії "Світське життя" Джамала розглянула декілька варіантів весільних суконь.

Зокрема, традиційна весільна сукня не особливо вразила Джамалу. А от натомість вбрання з українськими мотивами прийшлося до смаку.

Я планую, що у мене це (весілля – "24") буде один раз на все життя, тому моє вбрання має бути чарівне,
– сказала Джамала.

Співачка зауважила, що їй дуже подобається, коли делікатно використовують етно-мотиви. Джамала зізналася, що її сукня буде скромною, а також матиме елементи кримськотатарського національного костюма.

Читайте також: Джамала оригінально привітала українців з Різдвом

Нагадаємо, коханий Бекір Сулейманов зробив пропозицію переможниці Євробачення-2016 Джамалі.

Теги: LifeStyle Культура Музика Джамала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 173
Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
сьогодні, 17:00 Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
353
Бойовики
сьогодні, 14:10 Бойовики "вичистили" з Донбасу все українське, або Навіщо "республіці" гроші від "хунти"
Дмитро Снєгирьов 4304
iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
сьогодні, 12:01 iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
Наталя Сколоздра 1547
Переезд из оккупированного Луганска: зачем возвращаться туда, где нет будущего?
сьогодні, 08:19 Переезд из оккупированного Луганска: зачем возвращаться туда, где нет будущего?
Ольга Черненко 7 13362
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук