Джамала розповіла, якою буде її весільна сукня

Українська співачка Джамала підвела підсумки року, що минає, і розповіла про найяскравіші події у своєму житті, а також розповіла і про те, яким буде її весілля.

В новорічній студії "Світське життя" Джамала розглянула декілька варіантів весільних суконь. Зокрема, традиційна весільна сукня не особливо вразила Джамалу. А от натомість вбрання з українськими мотивами прийшлося до смаку. Я планую, що у мене це (весілля – "24") буде один раз на все життя, тому моє вбрання має бути чарівне,

– сказала Джамала. Співачка зауважила, що їй дуже подобається, коли делікатно використовують етно-мотиви. Джамала зізналася, що її сукня буде скромною, а також матиме елементи кримськотатарського національного костюма. Читайте також: Джамала оригінально привітала українців з Різдвом Нагадаємо, коханий Бекір Сулейманов зробив пропозицію переможниці Євробачення-2016 Джамалі.

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