Джамала в оригінальній сукні засвітилася на "Brit Awards": з’явилися фото

22-го лютого в Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення музичних премій "Brit Awards", на яку завітала і українська співачка Джамала.
Джамала для престижної церемонії обрала цікаву сукню від Івана Фролова, який створив її сценічний образ для Євробачення у Стокгольмі.
Одні з головних нагород "Brit Awards" посмертно отримав Девід Боуї. Він здобув винагороду в номінації "Найкращий сольний виконавець", а альбом "Blackstar" став "Найкращим альбомом року".
"Найкращою сольною виконавицею" у цьому році назвали Емелі Санде.
Відзнаку "Міжнародний успіх" отримала співачка Адель.
"Найкращим британським гуртом" став "The 1975", а серед іноземних груп – "A Tribe Called Quest".
У номінації "Британський прорив року" відзнаку отримав репер Rag’N’Bone Man. Крім того, він здобув нагороду від критиків.
"Найкращим синглом року у Британії" визнали пісню "Shout Out to My Ex" дівчачого гурту "Little Mix".
Повний список номінантів та переможців опубліковано на сайті "Brit Awards".
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