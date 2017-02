Джамала в оригінальній сукні засвітилася на "Brit Awards": з’явилися фото

22-го лютого в Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення музичних премій "Brit Awards", на яку завітала і українська співачка Джамала.

Джамала для престижної церемонії обрала цікаву сукню від Івана Фролова, який створив її сценічний образ для Євробачення у Стокгольмі.

Одні з головних нагород "Brit Awards" посмертно отримав Девід Боуї. Він здобув винагороду в номінації "Найкращий сольний виконавець", а альбом "Blackstar" став "Найкращим альбомом року".

"Найкращою сольною виконавицею" у цьому році назвали Емелі Санде.

Відзнаку "Міжнародний успіх" отримала співачка Адель.

"Найкращим британським гуртом" став "The 1975", а серед іноземних груп – "A Tribe Called Quest".

У номінації "Британський прорив року" відзнаку отримав репер Rag’N’Bone Man. Крім того, він здобув нагороду від критиків.

"Найкращим синглом року у Британії" визнали пісню "Shout Out to My Ex" дівчачого гурту "Little Mix".

Повний список номінантів та переможців опубліковано на сайті "Brit Awards".

Читайте також: Названо імена переможців премії "YUNA"-2017: опубліковані фото