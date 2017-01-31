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Джамала: Євробачення-2017 є важливим для України у непрості часи

16:11, сьогодні 215 Читать новость на русском
Джамала пообіцяла на сцені Євробачення виконати нову пісню
Джамала пообіцяла на сцені Євробачення виконати нову пісню / Getty Images

Переможниця Євробачення-2016 Джамала запросила Європу весною до Києва та вірить, що гості закохаються у столицю України.

Про це вона заявила під час заходів щодо офіційної передачі Києву права прийняти Євробачення-2017.

Для мене неабияка честь бути тією співачкою, яка подарувала Євробачення Україні. У той час, коли моїй країні потрібна підтримка Європи, для нас більш ніж важливим є те, що ми прийматиме цей конкурс. Ми з нетерпінням чекаємо та приймемо усіх гостей, що завітають до України,
– зазначила співачка.

Також тріумфаторка Євробачення-2016 сподівається, що після конкурсу у 2017 році гості покохають Київ.

А у великому фіналі я заспіваю для вас нову пісню, назва якої "I Believe In You" ( "Я вірю у тебе", – "24"). Тому я вірю, що ви закохаєтесь у Київ. Євробачення-2017, ласкаво просимо до України. Давайте святкувати разом,
– виголосила Джамала.

Читайте також: Євробачення-2017: результати жеребкування

Нагадаємо, 31 січня відбулася церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку.

Теги: Україна Культура LifeStyle Музика Євробачення-2017 Євробачення Джамала
Джерело: 24 Канал
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