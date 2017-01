Джамала: Євробачення-2017 є важливим для України у непрості часи

Переможниця Євробачення-2016 Джамала запросила Європу весною до Києва та вірить, що гості закохаються у столицю України.

Про це вона заявила під час заходів щодо офіційної передачі Києву права прийняти Євробачення-2017.

Для мене неабияка честь бути тією співачкою, яка подарувала Євробачення Україні. У той час, коли моїй країні потрібна підтримка Європи, для нас більш ніж важливим є те, що ми прийматиме цей конкурс. Ми з нетерпінням чекаємо та приймемо усіх гостей, що завітають до України,

– зазначила співачка.

Також тріумфаторка Євробачення-2016 сподівається, що після конкурсу у 2017 році гості покохають Київ.

А у великому фіналі я заспіваю для вас нову пісню, назва якої "I Believe In You" ( "Я вірю у тебе", – "24"). Тому я вірю, що ви закохаєтесь у Київ. Євробачення-2017, ласкаво просимо до України. Давайте святкувати разом,

– виголосила Джамала.

Нагадаємо, 31 січня відбулася церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку.