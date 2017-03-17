Джемілєв розповів про цинічну схему Росії в Криму ще до анексії

Росія підтримувала сепаратистські сили у Криму ще до анексії і вичікувала, коли Україна буде ослабленою.

Такий метод можна назвати "методом шакалів". Про це заявив один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, пише "Обозреватель".

За його словами, Росія весь час підтримувала сепаратистські сили у Криму, а одіозні політики постійно наголошували, що півострів – це російська земля.

"Політики типу Костянтина Затуліна і Юрія Лужкова весь час приїжджали і говорили, що це російська земля. Росія просто вичікувала момент, коли це зручніше буде зробити. Тобто за методом шакалів. І коли побачила, що Україна ослаблена, стала діяти", – наголосив Джемілєв.

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