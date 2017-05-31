Джессіка Честейн звинуватила Каннський фестиваль у сексизмі

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Відома акторка та член журі Каннського фестивалю Джессіка Честейн розповіла про гендерну нерівність в кінобізнесі.
Про це зірка розповіла під час пресс-конференції з нагоди закриття фестивалю.
"Я вперше подивилася 20 фільмів за 10 днів. Мені сподобалися картини, але з цього всього я також дізналася, як світ сприймає жінок в кіно. І це не може не турбувати. Звичайно, були винятки, але в основному мене неприємно здивувала подача жіночих героїв", – розповіла Честейн.
Також акторка сподівається, що якщо в кіноіндустрії буде більше жінок-режисерів, то на екрані теж з'являться ті жінки, яких ми зустрічаємо навколо себе кожен день.
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Зазначимо, що найкращим режисером на думку журі Каннського кінофестивалю стала Софія Коппола за фільм "Фатальна спокуса".