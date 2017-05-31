21:41
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Смерть Блаженнішого Любомира Гузара. Протести в Криму
Випуск новин
20:59, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Джессіка Честейн звинуватила Каннський фестиваль у сексизмі

20:27, сьогодні 1004 Читать новость на русском
Джессіка Чейстен розповіла про гендерну нерівність в кіно
Джессіка Чейстен розповіла про гендерну нерівність в кіно / Фото з відкритих джерел

Відома акторка та член журі Каннського фестивалю Джессіка Честейн розповіла про гендерну нерівність в кінобізнесі.

Про це зірка розповіла під час пресс-конференції з нагоди закриття фестивалю.

"Я вперше подивилася 20 фільмів за 10 днів. Мені сподобалися картини, але з цього всього я також дізналася, як світ сприймає жінок в кіно. І це не може не турбувати. Звичайно, були винятки, але в основному мене неприємно здивувала подача жіночих героїв", – розповіла Честейн.

Також акторка сподівається, що якщо в кіноіндустрії буде більше жінок-режисерів, то на екрані теж з'являться ті жінки, яких ми зустрічаємо навколо себе кожен день.

Читайте також: Каннський кінофестиваль-2017: назвали усіх переможців

Зазначимо, що найкращим режисером на думку журі Каннського кінофестивалю стала Софія Коппола за фільм "Фатальна спокуса".

Теги: Кіно LifeStyle Каннський кінофестиваль
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
сьогодні, 21:21 Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
1140
На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
сьогодні, 21:01 На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
Яніна Ткачук 1497
Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
сьогодні, 20:26 Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
588
Угода про асоціацію з ЄС: що виграє, а що втратить Україна?
сьогодні, 20:00 Угода про асоціацію з ЄС: що виграє, а що втратить Україна?
Інна Жолобович 2640
сьогодні, 18:00 "Реальна політика" і тривожна риторика Бориса Філатова
Денис Бігус 503
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук