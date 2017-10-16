Джеймі Ланністер з "Гри престолів" розповів про божевільне засекречення сценарію 8 сезону

Ніколай Костер-Вальдау, який в серіалі "Гра престолів" виконує роль Джеймі Ланністера, поділився, які "кола пекла" їм доведеться пройти, щоб отримати сценарій 8 сезону для знімального процесу.

Про це пишуть в Ladbible.

Телеканал НВО побоюється хакерських атак та витоку сценарію фінального сезону серіалу "Гра престолів", як це сталося з шостим сезоном шоу. Саме тому творці кінострічки посилили безпеку сценарію фіналу серіалу за допомогою "божевільних" заходів.

Так, за словами Ніколая Костер-Вальду, який виконує роль Джеймі Ланістера, що до початку знімань актори навіть не отримають сценарій.

Своєю чергою, ще раніше актор Ліам Каннінгем, який зіграв Давоса Сиворта, заявив про те, що він отримав сценарії всіх шести епізодів восьмого сезону, але не може ні прочитати їх, ані забрати їх з собою. Зі сценарії до фінальних шести серій актори можуть ознайомитися лише в студії "Гри престолів" в Белфасті.

А для того, щоб отримати доступ до сценаріїв, необхідно пройти особливу авторизацію. Зробити це можна буде, вочевидь, тільки після того, як стартують знімання.

Читайте також: Автори "Гри престолів" зробили гучну заяву про фінал серіалу