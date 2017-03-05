Джейсон Стейтем знявся для відомого чоловічого глянцю: опубліковано фото

Англійський актор Джейсон Стейтем знявся у гарячій фотосесії з голим торсом для чоловічого глянцю "Men's Healts".

Актор став героєм обкладинки нового випуску журналу. На кадрах Джейсон напівоголеним займається спортом, проте його шанувальницям в коментарях під фото такі кадри дуже сподобались.

На знімках 49-річний актор показує свої спортивні підтягнуті форми, викликаючи цим неймовірне захоплення у фанаток.

Кадри з фотозйомки Стейтем опублікував в Instagram:

Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham) Бер 3, 2017 о 11:15 PST

Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham) Бер 3, 2017 о 11:21 PST

Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham) Бер 2, 2017 о 11:49 PST

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