Джейсон Стейтем знявся для відомого чоловічого глянцю: опубліковано фото

Англійський актор Джейсон Стейтем знявся у гарячій фотосесії з голим торсом для чоловічого глянцю "Men's Healts".
Актор став героєм обкладинки нового випуску журналу. На кадрах Джейсон напівоголеним займається спортом, проте його шанувальницям в коментарях під фото такі кадри дуже сподобались.
На знімках 49-річний актор показує свої спортивні підтягнуті форми, викликаючи цим неймовірне захоплення у фанаток.
Кадри з фотозйомки Стейтем опублікував в Instagram:
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