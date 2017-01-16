Джо Байден в Україні: коротко про головне

16 січня до України з робочим візитом прибув віце-президент США Джозеф Байден. Він провів зустрічі з Президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
О 07:30 Джо Байден розпочав 20-хвилинну зустріч за зачиненими дверима з Володимиром Гройсманом у Клубі Кабінету Міністрів. Під час зустрічі Гройсман пообіцяв віце-президенту США Джозефу Байдену продовжити курс на проведення реформ в Україні.
Також сторони підвели підсумки роботи України з адміністрацією Барака Обами, а також обговорили прогрес реформ та подальшу співпрацю.
Я хочу запевнити вас (Джо Байден, – 24) у тому, що мій уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу,
– заявив Гройсман.
А вже 08:45 віце-президента США зустрічали на вул. Банковій. Тут відбулась зустріч з президентом Петром Порошенком.
Керівництво України сподівається на плідну співпрацю зі США при адміністрації новообраного президента Дональда Трампа у майбутньому і сподівається, що підтримка Києва Вашингтоном залишиться на теперішньому рівні.
Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.Про це Байден сказав під час брифінгу з Президентом України Петром Порошенком.
"Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство зі сторони Росії. Тільки після того як Росія і її послідовники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов'язань", – заявив Байден.
Також Джо Байден заявив, що Америка продовжать надавати фінансову і матеріальну допомогу Україні у війні проти Росії.
США продовжать надавати гроші для підтримки вашого війська і спеціальних сил, щоб підтримати вашу готовність, медичне обладнання – все те, що рятує життя і допомагає вам захищатися,
– сказав віце-президент США.
Віце-президент США зазначив, що санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, мають зберігатися доти, поки Кремль не поверне Україні півострів.
"Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і "Великої сімки" ми дали зрозуміти, що санкції повинні тривати, поки Росія повністю, підкреслюю – повністю не виконає свої зобов'язання по Мінських домовленостях", – наголосив Байден.
За словами Джо Байдена, Україна має право самостійно визначити свій власний шлях, але Російська Федерація усіляко намагається цьому зашкодити, намагаючись підірвати успіх і безпеку України, зазіхаючи на суверенітет і територіальну цілісність держави.
Це і атаки лжепропаганди, спроби дестабілізувати вашу економіку. Тому міжнародне співтовариство повинне стояти як єдине ціле проти агресії і практики подібного тиску,
– підкреслив віце-президент США.
Джо Байден закликає громадян України продовжувати боротись з корупцією. Оскільки Росія використовує її як інструмент тиску на Україну.
Я хочу закликати народ України – продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і переслідуйте в судовому порядку чиновників, які "розбазарюють" державні гроші для свого збагачення. Тому впроваджуйте реформи, щоб викорінити корупцію,
– наголосив він.
Віце-президент США зазначив, що Росія протягом останніх 10 років використовує корупцію як вид зброї у зовнішній політиці. Тож боротьба з корупцією – це питання національної безпеки України.
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