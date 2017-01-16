Джо Байден в Україні: коротко про головне

16 січня до України з робочим візитом прибув віце-президент США Джозеф Байден. Він провів зустрічі з Президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Зустріч з урядом

О 07:30 Джо Байден розпочав 20-хвилинну зустріч за зачиненими дверима з Володимиром Гройсманом у Клубі Кабінету Міністрів. Під час зустрічі Гройсман пообіцяв віце-президенту США Джозефу Байдену продовжити курс на проведення реформ в Україні.

Також сторони підвели підсумки роботи України з адміністрацією Барака Обами, а також обговорили прогрес реформ та подальшу співпрацю. Я хочу запевнити вас (Джо Байден, – 24) у тому, що мій уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу,

– заявив Гройсман. Співпраця США та України А вже 08:45 віце-президента США зустрічали на вул. Банковій. Тут відбулась зустріч з президентом Петром Порошенком. Керівництво України сподівається на плідну співпрацю зі США при адміністрації новообраного президента Дональда Трампа у майбутньому і сподівається, що підтримка Києва Вашингтоном залишиться на теперішньому рівні.

Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.Про це Байден сказав під час брифінгу з Президентом України Петром Порошенком.

"Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство зі сторони Росії. Тільки після того як Росія і її послідовники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов'язань", – заявив Байден.

Допомога від США

Також Джо Байден заявив, що Америка продовжать надавати фінансову і матеріальну допомогу Україні у війні проти Росії.