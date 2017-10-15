Джобсу б не сподобалось: Apple планує повернути в iPhone стилус

Компанія Apple розглядає ідею створення iPhone, який буде підтримувати стилус. Випустити цей смартфон компанія може вже в 2019 році.

Як пишуть журналісти The Investor, посилаючись на інсайдерів з кола постачальників, компанія Аpple вивчає можливість додавання в iPhone підтримки Apple Pencil нового покоління. З його допомогою на екрані можна буде малювати і залишати замітки. Пристрій з підтримкою стилуса зможе конкуруватиме на ринку фаблет, де зараз домінують Galaxy Note.

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Інсайдери розповіли, що на відміну від стилуса Samsung, який працює на основі електромагнітної резонансної технології, пристрій Apple побудують на суперконденсаторах. Такий стилус по відчуттях більше нагадуватиме справжню ручку, а ще він дешевший у виробництві.

Щоб смартфон краще працював з функціями рукописного введення і новими можливостями електронного пера, інженерам Apple доведеться поліпшити процесор. Проте факт залишається фактом: Apple збирається порушити одну із заповідей засновника компанії. Засновник Apple Стів Джобс був категорично проти самого поняття стилуса – саме так в смартфонах з'явилися сенсорні дисплеї.