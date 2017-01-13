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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Джон Маккейн та інші сенатори ініціюватимуть посилення санкцій щодо РФ

20:24, сьогодні 24 Читать новость на русском
Сенатор Джон Маккейн
Сенатор Джон Маккейн / Fox Business

Республіканці Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Марк Рубіо та демократи Бен Кардін і Роберт Менендес внесли відповідний законопроект на розгляд Конгресу.

Поки Росія тішить себе надією на те, що новообраний президент США Дональд Трамп скасує проти неї санкції, його власні однопартійці працюють над посиленням "покарання" для цієї країни. Про це говориться у матеріалі Наталії Лебідь "Трамп проти Трампа".

В американському Конгресі все наполегливіше звучать голоси відносно необхідності продовжити розслідування як хакерських атак, так і зв’язків Трампа з Кремлем. На цьому, зокрема, наполягає сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє американське видання Politico, йдеться у статті.

"Я хочу знати всі речі про Росію – такими, якими вони є", – говорить Грем. І додає, що йому невідомо, чи проводить з даного приводу своє розслідування ФБР, але він наполягає, аби впливом Росії на США впритул зайнявся би Конгрес.

Після виборів, – пише Politico, – законодавці в основному намагатися уникати заяв, котрі поставили б під сумнів питання легітимності Трампа.

Але тепер лідер сенатської меншості демократ Гаррі Рід у письмовому зверненні до глави ФБР Джеймса Комі зазначає таке: "Стало ясно, що ви володієте вибухонебезпечною інформацією щодо тісних зв’язків між Дональдом Трампом, його радниками та Росією", відтак є нагальна потреба зробити таку інформацію загальнодоступною, наполягає Рід. "Наразі деякі антитрампівські групи намагаються підвищити свою обізнаність щодо відносин команди Трампа із Росією", – резюмує Politico.

Серед тих, хто прагне такої обізнаності, є не лише опоненти Трампа з табору демократів, а й деякі особливо затяті "яструби" з числа його колег-республіканців. Так, 10 січня стало відомо, що американські сенатори внесли на розгляд Конгресу США законопроект про можливість введення додаткових обмежувальних заходів щодо Росії через кібератаки, в яких Вашингтон звинувачує Москву. Серед авторів документу – республіканці Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Марк Рубіо та демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Ми хочемо оголосити сьогодні, що вносимо в палату представників і Сенат відповідний законопроект, який створив би незалежну об'єктивну комісію для вивчення хакерських атак Росії проти США та дав би рекомендації щодо того, яким чином ми можемо захистити себе і як нам поводитися в контексті того, що Росія зробила зі США,
– прокоментував ініціативу сенатор Бен Кардін, передає Інтернет-видання TalkMediaNews.

В публікації Наталії Лебідь мова йде також про те, що на згаданий законопроект авторства Маккейна та інших чекає непростий шлях. Адже для його затвердження у Конгресі знадобиться солідарна підтримка як Республіканської, так і Демократичної партії США. А для подолання можливого вето Трампа – не менше двох третин голосів від всього складу американського парламенту.

Читайте також: Це тільки початок, – Пентагон про жорсткі санкції проти Росії

Теги: Володимир Путін Політика США Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 Канал
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