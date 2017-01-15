Джонні Депп подав на менеджерів до суду за розкрадання його гонорарів

Американський актор Джонні Депп подав до суду на своїх менеджерів, які за 17 років співпраці привласнили собі 28 мільйонів доларів зароблених зіркою Голлівуду.

За даними адвокатів Деппа, управлінці, які працювали з актором з 1999 по 2016 рік і допомагали йому у вирішенні фінансових та податкових питань, незаконно привласнили собі до 28 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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За словами Джонні Деппа, крім розкрадання його грошового майна, менеджери також вели некоректну політику сплати податків і штрафів, оскільки в результаті їхніх дій були втрачені ще 5,6 мільйона доларів.

Також близько 10 мільйонів Деппа менеджери перевели на рахунки третіх осіб без дозволу актора.



У 2016 році Депп змінив своїх помічників на нових, а також найняв адвокатів для з'ясування ступеня зловживання менеджерів своїм становищем.