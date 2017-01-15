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Джонні Депп подав на менеджерів до суду за розкрадання його гонорарів

00:03, сьогодні 176 Читать новость на русском
Джонні Депп
Джонні Депп / peoples

Американський актор Джонні Депп подав до суду на своїх менеджерів, які за 17 років співпраці привласнили собі 28 мільйонів доларів зароблених зіркою Голлівуду.

За даними адвокатів Деппа, управлінці, які працювали з актором з 1999 по 2016 рік і допомагали йому у вирішенні фінансових та податкових питань, незаконно привласнили собі до 28 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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via GIPHY

За словами Джонні Деппа, крім розкрадання його грошового майна, менеджери також вели некоректну політику сплати податків і штрафів, оскільки в результаті їхніх дій були втрачені ще 5,6 мільйона доларів.

Також близько 10 мільйонів Деппа менеджери перевели на рахунки третіх осіб без дозволу актора.

У 2016 році Депп змінив своїх помічників на нових, а також найняв адвокатів для з'ясування ступеня зловживання менеджерів своїм становищем.

via GIPHY

Теги: Джонні Депп
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