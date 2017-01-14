Джонні Депп вкотре офіційно розлучений: Херд відсудила в нього 7 мільйонів і собак

Суд офіційно розлучив відомих голлівудських акторів Ембер Херд та Джонні Деппа.

Суд Лос-Анджелеса виголосив вердикт після восьми місяців тяганини, пишуть New York Daily News.

Після поділу майна Деппові залишиться кінь, дві машини, серед яких Chevrolet Corvette 1958 року, та нерухомість подружжя, натомість Херд забирає з собою двох йоркширських тер’єрів.

Депп також повинен виплатити своїй тепер уже колишній дружині 7 мільйонів доларів, які підуть на благодійність.

Дивіться також: Скандал з Джонні Деппом триває: з’явилось відео його неадекватної поведінки з екс-дружиною

Актриса подала на розлучення в травні 2016-го, звинувативши свого чоловіка в тому, що він її бив.

Актори були одружені майже два роки.

До цього Джонні Депп вже був розлучений щонайменше двічі. У шлюбі з відомою французькою акторкою та співачкою Ванесою Параді, який тривав понад 14 років, у них народилось двоє дітей.

Нещодавно Деппу приписували роман з Анджеліною Джолі.