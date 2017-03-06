Джонсон поїде до Росії, щоб "підправити" політику Кремля

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон закликав Росію переглянути свою політику.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Вони (Росія, – 24) ведуть війну в кіберпросторі, підривають ситуацію в західно-балканських країнах, як ми бачили на прикладі Чорногорії, не кажучи вже про те, що відбувається на сході України,

– сказав він.

На думку британця, дії Москви є неприйнятними. При цьому, за його словами, нова холодна війна нікому не потрібна.

Тому життєво важливо намагатися контактувати з Росією, і ми спробуємо підправити її політику і допомогти їй повернутися на кращий шлях,

– додав він.

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Додамо, Джонсон має незабаром відвідати Росію з офіційним візитом.