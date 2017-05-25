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Джошуа дозволили перенести обов'язкові бої заради матчу-реваншу з Кличком

14:24, сьогодні 486 Читать новость на русском

Володимир не поспішає завершувати кар'єру. Відтак реванш між Кличком та Джошуа буде. Принаймні, команда британського чемпіона активно анонсує другий бій між українцем та англійцем.

Промоутер Ентоні Едді Хірн зізнався, що Володимир готуватиметься до реваншу. Сторони вже невдовзі сядуть за стіл перемовин та вивчатимуть, коли і де Джошуа з Кличком можуть вийти у ринг.

Окрім цього, WBA та IBF дозволили британцю перенести обов'язкові захисти титулів заради бою з українцем.

Читайте також: З'явилися раритетні кадри, як Кличко давав настанови Джошуа

Нагадаємо, наприкінці квітня Джошуа нокаутував Кличка в 11 раунді та завоював відразу три чемпіонські пояси.

Теги: Бокс Володимир Кличко Кличко – Джошуа
Джерело: 24 Канал
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