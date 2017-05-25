Джошуа дозволили перенести обов'язкові бої заради матчу-реваншу з Кличком
14:24, сьогодні 486 Читать новость на русском
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Володимир не поспішає завершувати кар'єру. Відтак реванш між Кличком та Джошуа буде. Принаймні, команда британського чемпіона активно анонсує другий бій між українцем та англійцем.
Промоутер Ентоні Едді Хірн зізнався, що Володимир готуватиметься до реваншу. Сторони вже невдовзі сядуть за стіл перемовин та вивчатимуть, коли і де Джошуа з Кличком можуть вийти у ринг.
Окрім цього, WBA та IBF дозволили британцю перенести обов'язкові захисти титулів заради бою з українцем.
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Нагадаємо, наприкінці квітня Джошуа нокаутував Кличка в 11 раунді та завоював відразу три чемпіонські пояси.
Джерело: 24 Канал
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