Дзідзьо прокоментував вибір учасниці від Росії на Євробачення

Лідер українського гурту DZIDZIO Михайло Хома прокоментував вибір учасниці від Росії на Євробаченні-2017.

За його словами, Росія вдається до маніпуляції, відправивши Юлію Самойлову на конкурс у Київ, пише ТСН.

"Перше, що мені спало на думку, що це маніпуляція. Я думаю, що маніпулювати ніколи не можна. Я думаю, що минуть часи і ми всі помиримося, бо то не в росіянах справа, що ми постійно сваримося, що ми неправильно живемо. Справа в тих політиках з*сраних, які не дають нам жити і сварять нас. Я не дуже переживаю за Росію, які в неї справи на Євробаченні. Мене більше цікавить Україна", - сказав Хома.

Дзідзьо також прокоментував виступ на Євробаченні учасника від України O.Torvald.

Мені дуже подобається O.Torvald, гурт, який вже має досвід концертів за кордоном, в Польщі, в Європі. Я підтримую пацанів і кажу: "Хлопці, гарно нам представте Україну". Ми не зганьбимося це точно,

– сказав він.

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Нагадаємо, Росія вирішила відпрвити на Євробачення-2017 співачку з інвалідністю Юлію Самойлову.



Згодом стало відомо, що виконавиця виступала в анексованому Криму.



Через це СБУ має намір ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.



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