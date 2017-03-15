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Дзідзьо прокоментував вибір учасниці від Росії на Євробачення

18:29, сьогодні 1129 Читать новость на русском
Лідер гурту DZIDZIO
Лідер гурту DZIDZIO / dzidzio.com

Лідер українського гурту DZIDZIO Михайло Хома прокоментував вибір учасниці від Росії на Євробаченні-2017.

За його словами, Росія вдається до маніпуляції, відправивши Юлію Самойлову на конкурс у Київ, пише ТСН.

"Перше, що мені спало на думку, що це маніпуляція. Я думаю, що маніпулювати ніколи не можна. Я думаю, що минуть часи і ми всі помиримося, бо то не в росіянах справа, що ми постійно сваримося, що ми неправильно живемо. Справа в тих політиках з*сраних, які не дають нам жити і сварять нас. Я не дуже переживаю за Росію, які в неї справи на Євробаченні. Мене більше цікавить Україна", - сказав Хома.

Дзідзьо також прокоментував виступ на Євробаченні учасника від України O.Torvald.

Мені дуже подобається O.Torvald, гурт, який вже має досвід концертів за кордоном, в Польщі, в Європі. Я підтримую пацанів і кажу: "Хлопці, гарно нам представте Україну". Ми не зганьбимося це точно,
– сказав він.

Читайте також: На***рати на Геращенко та інших, – Макаревич про участь Самойлової на Євробаченні-2017

Нагадаємо, Росія вирішила відпрвити на Євробачення-2017 співачку з інвалідністю Юлію Самойлову.

Згодом стало відомо, що виконавиця виступала в анексованому Криму.

Через це СБУ має намір ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Україна LifeStyle Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Музика
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