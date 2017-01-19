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Ефективна розминка, яку можна робити в офісі

23:08, сьогодні 15 Читать новость на русском
Як
Як / Delfi

За робочим місцем можна зробити прості, але не менш ефективні вправи.

Вправи для ніг

1. Сядьте на край стільця, ноги і коліна тримайте разом, а спину рівно. Випрямте праву ногу і одночасно натягніть носок на себе. Опустіть ногу і теж саме зробіть з лівою ногою. Повторюйте вправу по 30 разів на кожну ногу.

2. Сядьте на край стільця, коліна притисніть один до одного. Поставте руки між стегнами і спробуй якомога довше утриматися ними за стілець. При цьому старайтеся сильно напружувати м'язи. Повторіть вправу 20 разів.

3. Ще одна цікава вправа – "прогулянка по коридору". Її суть полягає в швидкій ходьбі по офісних просторах.

Вправи для рук

1. Витягніть руки перед собою, долоні стисніть в кулаки і виконайте ними кругові рухи спочатку вправо, потім вліво. Повторіть цю вправу по п'ять разів на кожну сторону.

2. Опустіть руки і зробіть ними кругові рухи вперед, потім назад. Виконуючи цю вправу, спину тримайте рівно. Вправу повторіть по десять разів на кожну сторону.



Вправи для пресу

1. Руки заведіть назад і впріться ними в стілець, спину при цьому старайтесь тримати рівно. Підніміть ноги і почніть виконувати руху "ножиці". Повторіть вправу 15 разів.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: ivona.bigmir.net
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