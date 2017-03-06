Ефектна погоня за порушником у Тернополі: з-під коліс летіли іскри

Тернопільські патрульні наздогнали нетверезого водія, який втікав від них на шаленій швидкості.

Про це прес-служба Патрульної поліції повідомила у Facebook.

Інцидент трапився 5 березня, близько 3-ї години ночі.

Водій на вимогу патрульних не зреагував, лише натиснув на педаль газу й кинувся щосили втікати. Інспектори хутко взялися його наздоганяти,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці додали, що після 15-хвилинного переслідування поліцейським вдалося зупинити втікача за містом – у селі Заруддя.

28-річного порушника доставили до відділку поліції. Зараз усі обставини події з'ясовуються.

Читайте також: П’яні хлопці влаштували гонки та влетіли в маршрутку: пасажири влаштували самосуд