Еколог пояснила, чому відсутність туристів в окупованому Криму – це добре

Завдяки суттєвому скороченню кількості туристів в окупованому Криму суттєво знизилося антропогенне навантаження на акваторію Чорного моря.

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реаліі" повідомила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

"За рахунок зменшення кількості відпочиваючих сама ця проблема локалізується, антропогенне навантаження на Крим знижується. В цьому році вчені наші обстежили бухту Ласпі і там за останні 20 років ніхто не бачив такої кількості дельфінів. Адже саме в цій бухті несанкціоновано ставали кораблі, скидали баластні води, зараз немає цього обсягу скидів з санаторіїв і з кораблів", – зазначила еколог.

Читайте також: Курортний сезон в окупованому Криму та Одесі: промовисте фотопорівняння

За її словами, поліпшення стану екосистеми моря має тимчасовий характер, так як підконтрольне Кремлю керівництво Криму не цікавиться станом інфраструктури півострова.

Наразі в окупованому Криму розташовані 28 полігонів ТПВ (тверді побутові відходи), проте, функціонувати можуть лише дев'ять.