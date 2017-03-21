Екологи зафіксували аномальні зміни на Землі

2016-й став найспекотнішим роком за всю історію метеорологічних спостережень.

Про це мовиться у детальному глобальному аналізі Всесвітня метеорологічна організація, повідомляє ВВС.

За словами науковців, велику роль у цьому відіграє явище Ель-Ніньйо, що проявляється у різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Проте головною причиною є викиди СО2 у атмосферу.

При цьому експерти наголосили, що у 2016-му зафіксували ще й найвище зростання СО2 в атмосфері. Водночас Арктичний лід взимку встановив новий мінімум.

Науковці пояснили, що поміж екстремальних погодних явищ в 2016 році були сильні посухи у Південній і Східній Африці, а також у Центральній Америці. А ураган Метью в Північній Атлантиці був одним із найбільш руйнівних лих, спричинених погодними умовами. Він призвів до сотень смертей та руйнувань на Гаїті.

Екологи наголосили, що екстремальні і незвичайні погодні умови тривають і у 2017 році.

Карта показує глобальні відхилення температури від довгострокового середнього значення у січні цього року.

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