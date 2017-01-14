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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Економіст пояснив, доки триватиме різке коливання гривні

23:55, 13 січня 1728 Читать новость на русском
Обмін валют
Обмін валют / www.gettyimages.com

Коливання гривні триватиме до другої половини лютого, після чого курс національної валюти зміцниться.

Так прогнозує у коментарі "Радіо Свободі" економіст Борис Кушнірук.

Він вважає, що сьогорічна ситуація схожа на минулорічну, але саме тому курс стабілізується.

Ми маємо, на жаль, дуже неефективну економіку із сировинним експортом, де фактично дві галузі – металургія і аграрії – формують більшу частину експортної виручки. В результаті виникає ситуація, коли вони мають можливість регулювати ситуацію на міжбанку – вони притримують повернення валютної виручки і тим самим тиснуть на курс,
– пояснив Кушнірук.

За словами економіста, експортери притримують валютну виручку навмисно і не першій рік. У такий спосіб вони забезпечують собі додаткову гривневу дохідність.

Кушнірук прогнозує, що подібна ситуація триватиме до другої половини лютого, після чого курс національної валюти зміцниться і повернеться в коридор 26-27 гривень за долар.

"Нові коливання будуть лише з серпня, коли США і Китай мають змінити чи залишити в силі ті умови, за якими дві країни торгують одна з одною", – зазначив економіст.

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Теги: Україна Курси валют Гривня Долар-Гривня
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