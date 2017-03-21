Економіст розповів, чи виживе Україна без чергового траншу МВФ

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в коментарі виданню Gazeta.ua.

Він запевнив, що затримка траншу не дестабілізує курс.

За його словами, затримка відбулась тому, що після оголошення блокади торгівлі з окупантом на офіційному рівні, в МВФ виникло чимало питань.

"До яких збитків для держбюджету це призведе? Які проблеми з торгівельним балансом? Яка шкода буде від недоотримання доходу від експорту? Тобто МВФ попросив прорахувати економічні наслідки для країни, щоб знати, чи впорається вона із зобов'язаннями та вимогами, які ставить перед нею фонд?", – пояснив економіст.

За його підрахунками, українському уряду потрібно не менше 3 тижнів, аби роз’яснити фонду цю інформацію. І якщо відповіді задовольнять організацію, то транш надійде.

При цьому Кушнірук наголосив, поки що ситуація не критична, адже українська економіка виживе без траншу МВФ.