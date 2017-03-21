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Економіст розповів, чи виживе Україна без чергового траншу МВФ

23:25, 20 березня 614 Читать новость на русском
МВФ відклав транш на невизначений термін
МВФ відклав транш на невизначений термін / umoloda.kiev.ua

Відтермінування чергового траншу МВФ викликало велику стурбованість української влади, а також негативне сприйняття в суспільстві. Однак, насправді воно мало чим загрожує.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в коментарі виданню Gazeta.ua.

Він запевнив, що затримка траншу не дестабілізує курс.

За його словами, затримка відбулась тому, що після оголошення блокади торгівлі з окупантом на офіційному рівні, в МВФ виникло чимало питань.

"До яких збитків для держбюджету це призведе? Які проблеми з торгівельним балансом? Яка шкода буде від недоотримання доходу від експорту? Тобто МВФ попросив прорахувати економічні наслідки для країни, щоб знати, чи впорається вона із зобов'язаннями та вимогами, які ставить перед нею фонд?", – пояснив економіст.

За його підрахунками, українському уряду потрібно не менше 3 тижнів, аби роз’яснити фонду цю інформацію. І якщо відповіді задовольнять організацію, то транш надійде.

При цьому Кушнірук наголосив, поки що ситуація не критична, адже українська економіка виживе без траншу МВФ.

Нагадаємо, МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярд доларів. Черговий транш мав надійти 20 березня. У зв’язку з цим президент Порошенко зібрав нараду з керівниками фракцій та груп у Верховній Раді.

Теги: Україна Транш МВФ Блокада МВФ
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