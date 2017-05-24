Екс-директор ЦРУ заявив, що між росіянами та штабом Трампа були контакти

Колишній керівник ЦРУ Джон Бреннан під час своєї доповіді перед Комітетом із розвідки Палати представників, заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори США.

Бреннан також сказав, що росіяни мали контакти зі штабом Трампа у 2016 році, повідомляє CNN. Як зазначає телевізійне агенство, він "відмовився називати імена, але лише цієї заяви було достатньо".

Я дізнався про інформацію розвідки, яка виявила контакти і взаємодію між російськими офіційними особами і американцями, що мають стосунок до передвиборного штабу Трампа, через що був стурбований, враховуючи попередні намагання Росії підкупити таких людей. Тому у мене виникли питання, чи змогли росіяни налагодити співпрацю з цими людьми,

– розповів Бреннан розвідувальному Комітету.

Пізніше він додав, що "ці особи, можливо, ні в чому не винні, однак також існує вірогідність того, що дехто з них таки міг пристати на пропозиції Росії", передає американське мас-медіа.

Подібні заяви Бреннона лише посилили необхідність масштабного розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. Небезпечним у цьому розслідуванні для лідера Штатів може стати і те, що директор Національної розвідки США Ден Коутс невдовзі буде готовий розповісти про те, чи намагався Трамп на нього натиснути, йдеться у публікації.

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Зауважимо, раніше Трамп попросив Коутса та директора АНБ Майкла Роджерса публічно заявити, що даних про таємну угоду між передвиборчим штабом президента Америки і росіянами не існує.