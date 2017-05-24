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Екс-директор ЦРУ заявив, що між росіянами та штабом Трампа були контакти

19:17, сьогодні 360 Читать новость на русском
Бреннан знав про взаємодію росіян із штабом Трампа
Бреннан знав про взаємодію росіян із штабом Трампа / Global Look Press

Колишній керівник ЦРУ Джон Бреннан під час своєї доповіді перед Комітетом із розвідки Палати представників, заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори США.

Бреннан також сказав, що росіяни мали контакти зі штабом Трампа у 2016 році, повідомляє CNN. Як зазначає телевізійне агенство, він "відмовився називати імена, але лише цієї заяви було достатньо".

Я дізнався про інформацію розвідки, яка виявила контакти і взаємодію між російськими офіційними особами і американцями, що мають стосунок до передвиборного штабу Трампа, через що був стурбований, враховуючи попередні намагання Росії підкупити таких людей. Тому у мене виникли питання, чи змогли росіяни налагодити співпрацю з цими людьми,
– розповів Бреннан розвідувальному Комітету.

Пізніше він додав, що "ці особи, можливо, ні в чому не винні, однак також існує вірогідність того, що дехто з них таки міг пристати на пропозиції Росії", передає американське мас-медіа.

Подібні заяви Бреннона лише посилили необхідність масштабного розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. Небезпечним у цьому розслідуванні для лідера Штатів може стати і те, що директор Національної розвідки США Ден Коутс невдовзі буде готовий розповісти про те, чи намагався Трамп на нього натиснути, йдеться у публікації.

Читайте також: Трамп найняв адвоката через розслідування зв’язків з Росією, – ЗМІ

Зауважимо, раніше Трамп попросив Коутса та директора АНБ Майкла Роджерса публічно заявити, що даних про таємну угоду між передвиборчим штабом президента Америки і росіянами не існує.

Теги: Політика Дональд Трамп США Вибори у США ЦРУ Російська пропаганда
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