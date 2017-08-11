Екс-працівник ЦРУ розповів, як приборкати Росію Путіна

У протистоянні з Росією Володимира Путіна Сполучені Штати та Захід повинні забезпечити дотримання політичних "кордонів". Президент Російської Федерації веде підривну політику: він хоче безперешкодно панувати на своїй території, послабити НАТО та ЄС і посилити свій вплив на Близький Схід.

Найкраще, що можна зробити, – стримати найгірші тенденції, які проявляються при спробах Путіна "відродити Росію". Для цього потрібно проявляти непохитну твердість щодо найголовніших потреб та цінностей США, розмірковує у статті для The New York Times аналітик телеканалу MSNBC і колишній заступник директора ЦРУ Джон Маклафлін.

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На думку експерта, також варто укріплювати позиції НАТО, зокрема у країнах Балтії і Польщі, розробляти стратегії стримування, протистояти російській дипломатії, спрямованій на залякування членів Альянсу, і проводити більше військових навчань.

Щодо поширення російської пропаганди та шпигунських методів глави Кремля, аналітик радить зміцнити контррозвідувальні можливості Америки і, що не менш важливо, "почати систематично викривати фальшиві новини з Росії, націлені на громадян США", як це почали робити у Європі.

Ми не можемо змінити географію або змусити Росію не чіпати країн, з якими у неї глибокі торговельні та культурні відносини. Однак ми можемо продовжити карати Москву за захоплення територій чи підрив незалежності сусідів і обмеження їхніх можливостей в області зовнішньої політики. Ми можемо надати Україні сильну оборонну зброю, аби вона захищалася від російських загарбників. І ми можемо продовжувати посилювати тиск, як це зробив Конгрес за допомогою нових санкцій,

– закликає автор статті.

"Лідерство вислизає крізь наші пальці, але здаватися ще зарано", – впевнений Маклафлін.

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