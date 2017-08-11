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Екс-працівник ЦРУ розповів, як приборкати Росію Путіна

23:05, 10 серпня 1633 Читать новость на русском
Існує декілька розумних шляхів для боротьби із Росією Володимира Путіна
Існує декілька розумних шляхів для боротьби із Росією Володимира Путіна / Фото з відкритих джерел

У протистоянні з Росією Володимира Путіна Сполучені Штати та Захід повинні забезпечити дотримання політичних "кордонів". Президент Російської Федерації веде підривну політику: він хоче безперешкодно панувати на своїй території, послабити НАТО та ЄС і посилити свій вплив на Близький Схід.

Найкраще, що можна зробити, стримати найгірші тенденції, які проявляються при спробах Путіна "відродити Росію". Для цього потрібно проявляти непохитну твердість щодо найголовніших потреб та цінностей США, розмірковує у статті для The New York Times аналітик телеканалу MSNBC і колишній заступник директора ЦРУ Джон Маклафлін.

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На думку експерта, також варто укріплювати позиції НАТО, зокрема у країнах Балтії і Польщі, розробляти стратегії стримування, протистояти російській дипломатії, спрямованій на залякування членів Альянсу, і проводити більше військових навчань.

Щодо поширення російської пропаганди та шпигунських методів глави Кремля, аналітик радить зміцнити контррозвідувальні можливості Америки і, що не менш важливо, "почати систематично викривати фальшиві новини з Росії, націлені на громадян США", як це почали робити у Європі.

Ми не можемо змінити географію або змусити Росію не чіпати країн, з якими у неї глибокі торговельні та культурні відносини. Однак ми можемо продовжити карати Москву за захоплення територій чи підрив незалежності сусідів і обмеження їхніх можливостей в області зовнішньої політики. Ми можемо надати Україні сильну оборонну зброю, аби вона захищалася від російських загарбників. І ми можемо продовжувати посилювати тиск, як це зробив Конгрес за допомогою нових санкцій,
закликає автор статті.

"Лідерство вислизає крізь наші пальці, але здаватися ще зарано", впевнений Маклафлін.

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Теги: Новини політики Новини Росії США Зброя Володимир Путін Україна – Росія НАТО
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