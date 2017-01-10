Екс-адвокат Савченко вказав на переваги публікації списків полонених

Списки українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу, а також в Росії та анексованому Криму, які "злила" нардеп Надія Савченко, можна використовувати для звільнення бранців.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, який захищав Савченко у російському суді, Ілля Новіков.

Російська публіка, розігріта телевізором, готова вдячно прийняти тезу "давайте витягнемо наших геройських хлопців з укропських в'язниць". Тепер у них є імена, які можна обговорювати. Давайте це робити. Розкажіть історії цих людей, хто як і за що потрапив за ґрати. Нехай про це говорять. Роман Цимбалюк зазначив, що ватяні медіа вже радісно стрепенулися і смакують скандал навколо публікації Савченко списків. Дуже добре, нехай так і буде,

– зазначив адвокат.

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За словами Новікова, в результаті президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що він зможе відіграти собі на цьому якісь свої очки всередині Росії, може це розворушить його переговірників.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу.



У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.