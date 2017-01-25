Екс-бійця "Торнадо" судитимуть за підозрою у вбивстві поліцейських в Дніпрі

У Дніпрі судитимуть екс-бійця батальйону "Торнадо" Олександра Пугачова, якого звинувачують у розстрілі двох поліцейських наприкінці вересня 2016 року.

Справу підозрюваного у вбивстві направили до суду. Засідання відбудеться уже цієї п'ятниці, 27 січня.

Свою провину Пугачов заперечує. Однак, у прокуратурі стверджують, що свідків і доказів достатньо.

Кров на кросівку підозрюваного належить саме Кутушеву, одному з загиблих поліцейських. Є ще ряд інших експертиз. Я про них говорите не буду, тому що ці докази поки не передали до суду. Але головні докази вини обвинуваченого – це покази свідків,

– заявив заступник головного прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

Додамо, що судитимуть підозрюваного присяжні. Це його особиста вимога.

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Нагадаємо, вранці 25 вересня у Дніпрі було скоєно жахливе вбивство двох патрульних. Колишній боєць батальйону "Торнадо" влаштував стрілянину з поліцейськими. Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, а його колега – Ольга Макаренко від отриманих травм померла у лікарні.