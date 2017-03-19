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Екс-бойовик здався українським правоохоронцям

13:20, сьогодні 663 Читать новость на русском
Екс-бойовик здався поліції
Екс-бойовик здався поліції / Фото з відкритих джерел

Колишній бойовик так званої "ДНР" зі Слов'янська добровільно здався правоохоронцям, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Донецькій області.

Чоловік вирішив скористатися програмою "На тебе чекають вдома", яка дає можливість причетним до діяльності самопроголошених "республік" уникнути кримінальної відповідальності, і розповів, як навесні 2014 року чергував на блокпосту бойовиків.

Терористи так званої "ДНР" видали йому пістолет та жезл для регулювання транспортного руху. Серед обов'язків поплічника бойовиків було оглядати автівки, які заїжджали в Слов'янськ. За цю роботу чоловік, як і всі місцеві жителі, отримував тільки "сухпайок".

При цьому більше двох з половиною років чоловік прожив з постійним страхом через відповідальність за свої дії,
– йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Наразі поліція Слов'янська та СБУ проводить перевірку "діяльності" екс-учасника незаконних збройних формувань. Якщо правоохоронці не встановлять причетності чоловіка до тяжких злочинів, то він буде звільнений від кримінальної відповідальності.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Поліція СБУ Новини Донецька Кримінал
Джерело: 24 Канал
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