Екс-депутат Держдуми вказав на цікаву деталь у вбивстві Вороненкова

Вбитий у Києві екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков перед смертю прямував на зустріч зі своїм колишнім колегою Іллею Пономарьовим.
"Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів", – написав у Facebook Пономарьов.
За його словами, версія вбивства "очевидна".
Версія очевидна – я говорив, що Вороненков не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків,
– додав він.
Додамо, Пономарьов був єдиним депутатом Держдуми Росії, який виступив проти анексії Криму. У 2016 році він отримав посвідку на проживання в Україні.
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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.