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Екс-депутат Думи пояснив агресивну політику Путіна

06:43, сьогодні 661 Читать новость на русском
Денис Вороненков
Денис Вороненков / "Медуза"

Путін хоче утримати свою владу в Росії будь-якою ціною.

Про це розповів колишній депутат російської Держдуми та новоспечений громадянин України Денис Вороненков, передає "Новое время".

Я вважаю, що зараз вся внутрішня політика Росії виходить з того, щоб утримати владу для однієї людини будь-якою ціною – ціною війни, провокацій, чого завгодно. Давайте візьмемо анклав російського протекторату – Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Донбас. Ми хочемо зараз там з вами жити? Поїхати туди? Це жебраки, корупційні регіони, чорні дірки,
– наголоси він.

На його думку, Росія пропагандою "русского мира" лише відволікає увагу від нагальних проблем.

Є такий прийом у оперативників – відволікання уваги на негідний об'єкт. Якщо люди живуть дуже погано, бідно, якщо вони – жебраки, потрібно їм вселити, що вони – великі. І боротьба за "русский мир" – це переказ величі. Але ця боротьба, з моєї точки зору, повинна була відбуватися іншими методами та способами. Гуманітарними в першу чергу. Підтримкою росіян,
– стверджує політик.

Крым того, він вважає, що Росія душить Україну, щоб "тут не змогла утворитися ситуація створення якості життя".

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Теги: Політика Новини Росії Україна-Росія Російська пропаганда Володимир Путін
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