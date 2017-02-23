Екс-глава СРСР продає свою розкішну віллу в Німеччині

Будинок у Німеччині, в якому жив колишній президент СРСР Михайло Горбачов разом зі своєю родиною, виставлений на продаж. Вілла розташована на озері Тегернзе – в елітному передмісті Мюнхена.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, там володіють нерухомістю, наприклад, російський мільярдер Алішер Усманов і президент німецького футбольного клубу "Баварія" Улі Хенес.

Будинок Горбачова, відомий як "замок Хубертуса" (Hubertus Schlössl), розташований на ділянці розміром у 2600 кв. м. Вілла являє собою триповерховий будинок із загальною житловою площею 570 кв. м плюс прибудова з гаражами, він збудований 100 років тому.

Сонячно і тихо, найкраще місце в Роттах-Егерне, з видом на гори і, незважаючи на це, недалеко від центру,

– так описує в проспекті розташування вілли сім'ї Горбачова агентство нерухомості, яке займається продажем будинку.

Маклери пишуть, що це "справжній маленький палац" – "із історією", не вказуючи при цьому, що мовиться саме про будинок Горбачова. Справді, власником зазначений не екс-президент СРСР, а його донька Ірина Вірганська.

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Сім'я Горбачова володіла цим маєтком протягом 10 років, повідомляє місцева газета Tegernseer Stimme. У 2008 році будинок зазнав капітального ремонту. У ньому і зараз усе в ідеальному стані, стверджують маклери. Золотої сантехніки в будинку немає, житло не відрізняється помпезністю, але обстановка "благородна", погоджується з визначенням маклерів видання Merkur.

Покупець може в'їхати в будинок у будь-який момент. Ціна – за запитом, написано в проспекті. Місцеві журналісти уточнили, що купити маєток можна за 7 млн євро, що, на їхню думку, відповідає рівню цін на елітну нерухомість.