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Екс-гравець української збірної вирішив змінити громадянство

15:23, сьогодні 54783 Читать новость на русском
Парцванія у складі молодіжки виграв чемпіонат Європи
Парцванія у складі молодіжки виграв чемпіонат Європи / ffu.org.ua

Колишній гравець молодіжної збірної України, захисник "Олімпіка" Темур Парцванія вирішив змінити громадянство.

Як пише видання ТСН, хлопець вирішив прийняти громадянство Грузії та виступати за її національну команду.

"Готовий розпрощатися з українським паспортом, не бачу в цьому ніяких проблем. У мене не було розмови з головним тренером збірної Грузії, і мені невідома його позиція з цього приводу. Однак раніше він говорив, що все залежить від мене і я своє рішення прийняв", – заявив Парцванія.

Відтак, зараз відділ спорту в Міністерстві юстиції повинен відправити лист, після чого Федерація футболу Грузії повинна підтвердити, що Парцванія є кандидатом до збірної. Заявку розгляне президент організації, після цього футболіст зможе отримати громадянство Грузії.

Довідка: Темур Парцванія виступав за молодіжні збірні України U-19 і U-21. Разом з юнацькою збірною України до 19 років виграв чемпіонат Європи 2009 року.

Теги: Грузія
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