Екс-гравець української збірної вирішив змінити громадянство

Колишній гравець молодіжної збірної України, захисник "Олімпіка" Темур Парцванія вирішив змінити громадянство.

Як пише видання ТСН, хлопець вирішив прийняти громадянство Грузії та виступати за її національну команду.

"Готовий розпрощатися з українським паспортом, не бачу в цьому ніяких проблем. У мене не було розмови з головним тренером збірної Грузії, і мені невідома його позиція з цього приводу. Однак раніше він говорив, що все залежить від мене і я своє рішення прийняв", – заявив Парцванія.

Відтак, зараз відділ спорту в Міністерстві юстиції повинен відправити лист, після чого Федерація футболу Грузії повинна підтвердити, що Парцванія є кандидатом до збірної. Заявку розгляне президент організації, після цього футболіст зможе отримати громадянство Грузії.

Довідка: Темур Парцванія виступав за молодіжні збірні України U-19 і U-21. Разом з юнацькою збірною України до 19 років виграв чемпіонат Європи 2009 року.